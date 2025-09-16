«Не являются достаточно жесткими»: Трамп высказался о санкциях ЕС против России

Дональд Трамп заявил, что санкции ЕС против РФ не являются достаточно жесткими

Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент США недоволен тем, что Европа продолжает импорт российской нефти.

Санкции Евросоюза, направленные против России, являются мягкими. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами о предстоящей поездке в Великобританию в Белом доме.

«Санкции, которые они (Евросоюз. — Прим. Ред.) вводят, не являются достаточно жесткими», — отметил глава Белого дома.

К тому же Трамп вновь выразил недовольство тем фактом, что страны Европы продолжают закупать нефть из России.

Американский лидер уже высказывался о мерах Брюсселя, направленных против Москвы, 15 сентября. Он заявил, что «готов вводить» санкции против РФ. Однако при этом Европа должна усилить собственные меры. Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что действия Евросоюза по отношению к России неэффективны, потому что страны, входящие в объединение, продолжают импорт российской нефти.

Кроме того, 15 сентября в Конгрессе США признали, что санкции, введенные против России, так и не сработали. По этой причине в Вашингтоне работают над решительными мерами против Бразилии, Индии и Китая. В Сенате предлагают ввести против этих стран пошлины в размере 500%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп может специально откладывать санкции против РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.