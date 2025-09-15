Посол России отреагировал на обвинения после инцидента с дронами в Польше

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Корчунов отметил, что объекты для поражения на территории Польши не планировались.

Российский посол в Осло Николай Корчунов в разговоре с МИД Норвегии отверг претензии относительно якобы совершенного РФ вторжения в воздушное пространство Польши. Об этом сообщили в Telegram-канале российского посольства в Норвегии.

«Отвергли выдвинутые обвинения. Со ссылкой на соответствующие заявления МИД и Минобороны России указали, что российским оборонным ведомством объекты для поражения на территории Польши не планировались», — говорится в сообщении.

Также Корчунов выразил обеспокоенность в связи с военной поддержкой, которую Осло оказывает Украине в рамках «коалиции по БПЛА».

Российское посольство сообщило, что Украина применяет беспилотники, полученные от Норвегии, для нанесения ударов по «мирным целям и гражданской инфраструктуре» России. Среди упомянутых целей были энергетические объекты, имеющие важное значение в поставках углеводородов в государства Евросоюза и на глобальный энергетический рынок.

