Над резиденцией президента Польши ликвидирован беспилотник

Полиция задержала двух граждан Белоруссии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в личном блоге в социальной сети X сообщил, что служба государственной охраны уничтожила беспилотник, якобы действовавший над резиденцией президента страны в Варшаве.

«Служба государственной охраны недавно нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер», — отметил политик.

К тому же Туск сообщил о задержании двух граждан Белоруссии. По словам премьер-министра, полиция уже занимается расследованием обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось о том, что в воздушное пространство Польши 10 сентября 2025 года вторглись якобы российские беспилотники. Дональд Туск заявил, что дроны представляли угрозу для страны. Уточняется, что доказательств принадлежности беспилотников именно к России польская сторона так и не предоставила.

В то же время 14 сентября стало известно о еще одном инциденте с якобы российским беспилотником. На этот раз о нарушении воздушного пространства сообщили в Румынии. По мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, эти инциденты представляют собой части одного большого плана Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам Дональда Туска, в Польше растет волна антиукраинских настроений.

