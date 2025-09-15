Тренера Глейхенгауза не пустили с фигуристкой Петросян на олимпийский отбор

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тур состоится в Пекине с 19 по 21 сентября.

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не прошел проверку для допуска на олимпийскую квалификацию фигуристов в Пекине. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Первая реакция была, конечно, шок. Я даже представить себе не мог, что могу не подойти по каким-то критериям», — поделился он.

По словам Глейхенгауза, он всегда старался выражаться как можно корректнее и аккуратнее. Именно его осторожное поведение послужило причиной выбора кандидатуры хореографа для сопровождения фигуристки Аделии Петросян на отборочный тур, который состоится в Пекине с 19 по 21 сентября.

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) рассказала, что вспомогательный персонал проходит ту же процедуру проверки, что и спортсмены, которые выступают в нейтральном статусе, как российские фигуристы. По словам представителей ISU, Глейхенгауз не прошел процедуру проверки и не соответствовал критериям отбора.

От международных турниров российские фигуристы отстранены с марта 2022 года. Исключением является отборочный турнир Олимпиады-2026, где должны выступить Аделия Петросян и Петр Гуменник. Сами игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин выступил с Александром Плющенко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.