В Щербинке загорелась крыша заброшенного склада

Пожар локализован на площади 1200 квадратных метров.

В Новой Москве в 42-м квартале населенного пункта Щербинка случился пожар на крыше заброшенного склада. Сейчас его ликвидируют сотрудники МЧС России.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание кровли неэксплуатируемого склада», — отметили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что пожар локализован на площади 1200 квадратных метров. Одно из последствий происшествия — обрушение кровли. Пламя тушат 45 сотрудников МЧС, используется 11 единиц специальной техники.

В Telegram-канале столичной прокуратуры добавили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки, проводимой по факту случившегося.

