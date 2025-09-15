От Бэтмена до Санты: ирландский продавец леденцов оказался педофилом

Фото: 5-tv.ru

Он наряжался на школьные праздники популярными персонажами.

Ирландец Стив Картер 52 лет, известный в районе Ньютаунабби как школьный патрульный и продавец леденцов, создавал и хранил непристойные изображения детей. Детали расследования приводит издание Mirror.

«Он производил впечатление дружелюбного и счастливого человека, который пережил трагедию, потеряв жену во время родов. Многие восхищались его силой, ведь он в одиночку воспитывал четверых детей», — рассказал один из родителей.

Картер более десяти лет работал около начальной школы Святой Марии, где пользовался уважением среди учеников и родителей. Он регулярно участвовал в школьных мероприятиях: на Рождество переодевался в Санту, а на Хэллоуин — в Бэтмена. В 2019 году его даже назвали «Человеком года с леденцом на палочке» в Северной Ирландии.

Однако в сентябре 2024 года он был арестован после того, как подросток обнаружил скрытую камеру в душевой. Устройство оказалось замаскировано под баллончик дезодоранта. Полиция вышла на след Картера и изъяла у него при обыске электронные устройства с коллекцией непристойных изображений, датированных 2021 годом. Следствие подтвердило, что Картер приобрел камеру в интернете.

Хотя расследование затянулось из-за проблем со здоровьем обвиняемого, позже он признал покупку камеры и создание запрещенных материалов. С сентября прошлого года Картер был отстранен от работы и в школу не возвращался.

На прошлой неделе он предстал перед Королевским судом Белфаста и был отпущен под залог. Приговор ожидается в ноябре после прохождения психологической экспертизы.

