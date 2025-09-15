Выживший при авиакрушении в Индии может не вернуться домой из-за аэрофобии

Фото: www.globallookpress.com/Arnulf Hettrich via www.imago-im

Катастрофа произошла 12 июня.

Единственный пассажир, сумевший выжить при крушении самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India 12 июня, до сих пор не вернулся в Великобританию и, по словам его близких, может никогда этого не сделать. Причина — сильный страх перед полетами, пишет Daily Mail.

«Я думаю, он останется там, потому что слишком напуган, чтобы снова сесть в самолет», — рассказал шурин пострадавшего.

Бизнесмен из Лестера Вишваш Кумар Рамеш 40 лет оказался единственным, кто спасся в трагедии. Мужчина получил травмы груди и многочисленные порезы на лице, однако сумел выбраться из-под обломков со своего места 11А. С тех пор он продолжает находиться в Индии, где проходит лечение и получает психологическую помощь.

Его жена Хирал вместе с четырехлетним сыном прилетала в Индию сразу после катастрофы, чтобы поддержать пострадавшего. Спустя некоторое время она вернулась в Великобританию, оставив Рамеша на попечении врачей. Женщина призналась, что процесс восстановления идет медленно.

Катастрофа рейса Boeing 787 Dreamliner, в которой погибли 279 человек, стала одной из крупнейших авиационных трагедий года. На борту находились десятки британцев, возвращавшихся домой. При этом, погиб и 35-летний брат Рамеша.

