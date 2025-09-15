В Челябинской области медведь-людоед разворошил кладбище

Фото, видео: 5-tv.ru

Народный фронт требует отлова хищника.

В Челябинской области, в городе Златоуст, на местное кладбище стал приходить медведь, который раскапывает могилы и питается человеческими останками. Об этом сообщил Народный фронт Челябинской области в своем Telegram-канале.

«Уже не первый день медведь появляется, притом не реагирует на присутствие людей и трапезничает», — говорит ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян.

Люди, приходящие на кладбище, часто оставляют сладости, аромат которых привлекает хищника. Помимо того, что косолапый поедает сладкое, он еще раскопал одну из могил.

«Пока еда есть, медведь вроде спокоен, не нападает на людей, не представляет такой опасности, но в любой момент он может проявить агрессию, а это уже однозначно будет стоить человеческих жизней», — заявил Даллакян.

Народный фронт обратился в Министерство экологии Челябинской области с просьбой отловить медведя и увезти его в место, которое сочтут нужным специалисты. При этом об убийстве животного речи не идет.

