Последняя воля усопшего: что будет, если нарушить завещание

Летом в горах Пакистана погибла биатлонистка Лаура Дальмайер. В своем завещании она прописала: никто не должен рисковать жизнью и спасать ее, если ее страсть к альпинизму обернется трагедией. Однако.

Спасательная операция продолжается в горах Каракорум, где погибла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер. По сообщению Bild, пакистанский горный гид Калим Шани сообщил о попытках спасателей достичь места трагедии. Дальмайер, которой было всего 31 год,

Она погибла 29 июля, когда на нее обрушился камнепад во время восхождения на пик. Спортсменка и ее напарник поднимались на высоту около шести тысяч метров, выбрав для восхождения минимальное снаряжение — и без экспедиционной поддержки.

Интересно, что Лаура будто предугадала свою смерть. В завещании она написала: если смерть настигнет ее в горах, никто не должен рисковать своей жизнью, спасая ее тело. В беседе с 5-tv.ru этот момент прокомментировал астролог и экстрасенс Андрей Харрис.

Что будет, если нарушить завещание?

Экстрасенс отметил, что нарушение воли усопшего, особенно если оно зафиксировано в завещании, может иметь последствия для души человека. Он объяснил, что в момент смерти дух отделяется от тела и долгое время не находится с ним.

Для души не имеет значения, где находится тело, так как после смерти теряются земные привязки и страхи. То есть, даже если при жизни человек хотел бы быть похоронен иначе, после смерти он начинает воспринимать это по-другому.

Экстрасенс также подчеркнул, что важно понимать, была ли смерть предопределена судьбой или произошла случайно.

Харрис по дате рождения проверил — у Лауры были кризисные точки в судьбе, начиная с 2017 года, но внутренний потенциал ее духа давал отсрочку фатальным событиям. Тем не менее, к 2029 году риск смерти был достаточно высок. Таким образом, смерть Дальмайер можно считать прописанной по судьбе.

Если тело будет эвакуировано, душа Лауры не должна испытывать недовольства или недопонимания по этому поводу. Экстрасенс заверил, что душа спортсменки не будет привязана к месту своего физического упокоения — так как она уже покинула тело, то может навсегда остаться в горах.

