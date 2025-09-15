Эксперт отверг сближение Норвегии с Евросоюзом после парламентских выборов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Patrick Pleul; 5-tv.ru

По результатам норвежских выборов у власти осталось левоцентристское правительство.

Итоги парламентских выборов в Норвегии не приведут к пересмотру курса страны на сближение с Европейским союзом. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Иван Скрипка.

Итоги выборов

В Норвегии 8 сентября прошли парламентские выборы. Победу одержала возглавляемая социал-демократом Йонасом Гаром Стере Норвежская рабочая партия (НРП). Она набрала 28% голосов и обеспечила себе еще один срок у власти. В коалиции с Центристской партией, «Зелеными», социалистами и «Красной партией» социал-демократы сформировали большинство в парламенте — 88 мандатов при минимально необходимых 85.

При этом Партия прогресса, которую относят к крайне правым, удвоила свое присутствие в парламенте и стала второй по популярности силой в стране. Несмотря на это, Норвегия «не попала под правую волну», отметил Скрипка: власть сохранили левоцентристы.

Внешнеполитический курс

По словам эксперта, ожидать серьезных перемен в международной политике Осло не стоит.

«Если говорить о внешней политике, то там изменений, я думаю, не будет, сохранится вся та же политика, потому что все разногласия внутри красно-зеленого блока они на внутренней политике сосредоточены как раз. Соответственно, отношения с Россией также меняться не будут, я думаю», — пояснил Скрипка.

Он напомнил, что либеральная партия «Венстре» перед выборами предлагала провести референдум о вступлении Норвегии в Европейский союз. Однако партия не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер и не прошла в парламент. По мнению Скрипки, действующее правительство возвращаться к этой теме не станет:

«Какого-то сближения с Евросоюзом происходить не будет, все останется на прежнем уровне».

Россия и Украина

Что касается отношений с Россией, эксперт считает, что изменения также маловероятны.

«Да, будут поддерживаться пакеты европейских санкций, я думаю, продолжаться, хотя и с оговорками Норвегии, которые были ранее», — отметил он.

Скрипка подчеркнул, что Рабочая партия традиционно была инициатором помощи Украине — финансовой, военной и гуманитарной. Красная партия ранее пыталась возражать против этого курса, однако ее усилия не повлияли на решения парламента.

«Санкции сохранятся. Поддержка Украины — также. Рабочая партия была всегда инициатором пакетов финансовой, военной помощи, гуманитарной помощи», — сказал он.

В 2026 году Украина ожидает дефицит бюджета на 10 миллиардов долларов. Об этом заявлял глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Среди источников покрытия дефицита Киев рассчитывает на Германию и Норвегию. Последняя ранее пообещала выделить более 8 миллиардов долларов.

«В 8 миллиардов входит как финансирование, так и уже поставки готовой гуманитарной помощи, военной помощи. То есть гуманитарка и каски, и какие-то вооружения. Национальный бюджет на 26-й год еще не принят. То есть он тоже покажет, изменится ли приоритет. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, Норвегия действительно сохранит эти средства. Сохранит помощь. На фоне этой новости я бы ожидал, возможно, даже то, что Норвегия увеличит бюджет, хоть и незначительно. Это не обязательно, но есть такая вероятность», — отметил эксперт.

Доверие к власти

По мнению Скрипки, одной из причин стабильности внешнеполитического курса является высокий уровень доверия к правительству.

«В Норвегии сохраняется высокий уровень доверия к власти. Поэтому норвежцы редко выражают несогласие с поддержкой Украины, антироссийской риторикой и не видят в этом большую проблему для своей повседневной жизни в каком-то массовом сознании. Здесь, конечно же, играют роль крупные средства массовой информации», — подчеркнул он.

Влияние левых партий и палестинский вопрос

В новом составе парламента усилились позиции малых левых партий. Их ключевым пунктом всегда была поддержка Палестины. Скрипка считает, что это напрямую отразится на политике страны.

«Я бы отметил, что во внешней политике ожидается рост поддержки Палестины и также антиизраильские санкции, которые уже начались. Так, нефтяной фонд отказывается практически от всех инвестиций в израильские компании на данный момент. Я думаю, что это будет расширяться, обусловлено тем, что малые левые партии приобрели большее влияние в новом парламенте. Поэтому к их риторике будут прислушиваться, а про пропалестинские настроения — это один из ключевых пунктов их программ», — рассказал эксперт.

Внутриполитические вызовы

При этом внутри страны правящая Рабочая партия столкнется с необходимостью выстраивать более сложные альянсы. Ранее для принятия бюджета и законов было достаточно договоренностей с одной-двумя партиями. Теперь придется искать поддержку как минимум у четырех.

«Теперь уже главная правая партия правого фланга — это партия Прогресс, которая не считается радикально правой, но и не правоцентристская. Им как раз тяжело будет договариваться с Рабочей партией по вопросам социальной политики и бюджета», — пояснил Скрипка.

Россия и практическое сотрудничество

На вопрос о перспективах сотрудничества Москвы и Осло эксперт ответил, что серьезных подвижек не предвидится.

«Вряд ли что-то поменяется. Будет продолжаться развитие какого-то партнерства в сфере рыболовства. Во всех остальных сферах практически его нет. Роста не будет. Будет ли ухудшение? Здесь политический вопрос. Я думаю, это будет зависеть от общего вектора европейской политики. Здесь в Норвегии большинство все-таки санкций поддерживает», — заключил он.

