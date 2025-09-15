Непробиваемый щит: президент отметил успехи Роспотребнадзора в борьбе с инфекциями

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав/ТАСС; 5-tv.ru

Система санитарного контроля в России является уникальной и выстояла проверку пандемией коронавируса.

Санитарный щит России сегодня стал еще сильнее. В рамках уникального проекта, в разных регионах открыли новые объекты Роспотребнадзора. Президент РФ Владимир Путин участвовал в церемонии по видеосвязи. Он назвал систему санитарного контроля в нашей стране уникальной. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Президент в режиме видеоконференции поздравляет тех, кто стоит на защите россиян от опасных инфекций, вирусов и бактерий.

«В России создана уникальная система санитарного эпидконтроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире. И что принципиально важно: она продолжает динамично развиваться. Ее главные принципы — профилактика и предотвращение рисков — лежат в основе вашей работы», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Лакмусовой бумажкой для системы стала пандемия коронавируса. И тест она прошла.

«Четкие, слаженные действия сотрудников Роспотребнадзора стали важной частью общих усилий в борьбе с этой опасной болезнью», — продолжил президент.

У системы контроля даже название характерное: «Санитарный щит». Сейчас в России внедрена трехуровневая система мониторинга инфекций. И это не только крупные центры и НИИ.

«Мобильные лаборатории сегодня работают в 37 субъектах РФ и оказывают неоценимую помощь в чрезвычайных ситуациях или в отдаленных уголках нашей страны», — рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Строятся и новые объекты. Сегодня их запускают в пяти регионах. На 73% оборудование — наше. В Мариуполе Центр эпидемиологии был серьезно поврежден, как и в Волновахе. Ролик на полиэкране показывает, как все было еще несколько месяцев назад. Все восстановили.

«Данный факт позволяет нам своевременно устанавливать источники как инфекционных, так и не инфекционных заболеваний. И принимать соответствующие меры по недопущению их распространения среди нашего населения», — рассказал начальник территориального отдела Роспотребнадзора по городу Мариуполь Александр Хорошенко.

Исследуется коллективный иммунитет, чтобы лучше противостоять патогенам. Начинается восстановление лабораторного корпуса, где будут исследовать в том числе особо опасные инфекции. Регион в плане эпидемиологии максимально важный: именно на Донбассе до СВО работали иностранные лаборатории по изучению смертельных для человека заболеваний.

«Это позволяет нашим жителям чувствовать себя все больше частью страны, семьи», — отметил глава ДНР Денис Пушилин.

«Просил бы вас уделять должное внимание таким структурам, хоть они и являются федеральными. Просто обращаю внимание, насколько это важно. Особенно в тех непростых условиях, в которых еще живут и работают люди», — подчеркнул президент.

В Оренбурге — новый лабораторный корпус. Хай-тек оборудование позволяет контролировать воду, воздух, почву, продукты питания. Паводок прошлого года на Урале показал: если принять меры по контролю вовремя, даже в период разгула стихии, реально остановить распространение опасных болезней.

«Сегодня мы можем сократить время на получение результатов до двух часов. А количество ПЦР-исследований практически увеличить в четыре раза», — рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Мария Миронова.

Современный лабораторный центр индикации возведен в Воронеже. Природные особенности региона могут способствовать передаче болезней от животных человеку. Теперь проверить безопасность окружающей среды можно в три раза быстрее, чем раньше

«Теперь у нас появилась возможность на другом уровне следить за распространением болезней. Это похоже на то, если бы мы могли читать паспорт микробов и вирусов», — рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.

В Волгограде реконструированы корпуса противочумного НИИ. В Симферополе тоже — противочумная станция. Что интересно, что она построена ровно на том участке, где до 2014 года украинские власти планировали разместить иностранные лаборатории. Кстати, наши специалисты востребованы во всем мире — в Азии, Южной и Центральной Америке. Потому что в современном мире инфекции границ не признают.

