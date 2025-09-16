«При ней нельзя шутить»: Баста рассказал, как дочери отстаивают свои границы

Баста рассказал, что его младшая дочь не любит, когда ее позорят при подругах

Фото: Арина Антонова/ТАСС

Иногда наследницы удивляют рэпера своими заявлениями.

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) рассказал, как его дочери отстаивают свои границы. Музыкант поделился семейными историями в программе «Шоу Воли».

Звездный отец признается, что безумно любит своих дочерей, однако иногда они удивляют его своими заявлениями. Например, младшая Василиса не хочет, чтобы при ней шутили или позорили при подружках. Василий подметил, что характер передался дочери от него.

«При ней нельзя ни шутить, ни быть токсичным, а еще нельзя позорить ее при подругах. Сейчас я вот позорю свою младшую дочь, и дома за это люлей получу. Ну, Василиса чисто я по характеру. Это все передается на генетическом уровне», — поделился Баста.

Еще одна история произошла на семейном ужине в ресторане. Баста сделал замечание дочери, потому что та слишком громко разговаривала, а ответ дочери его поразил.

«Я тогда попросил ее быть тише, а в ответ услышал: «Если какому-то человеку не нравится звонкость моего голоса, то он может просто уйти и меня не слушать», — делится рэпер.

К слову, Василий даже не смог подобрать слов, чтобы отреагировать на резкое высказывание дочери.

Старшей дочери Вакуленко, Марии, уже 15 лет, по словам рэпера, она уже совсем взрослая. Ранее Баста рассказывал, что она испытывает дискомфорт из-за популярности отца. Маша хочет, чтобы ее воспринимали как самостоятельную личность, а не как дочь известного музыканта.

«Это естественная сепарация, и я это поддерживаю», — поделился музыкант.

При этом звездный папа заявил, что сам имеет скверный характер и его легко вывести из себя. В таком случае на помощь приходит супруга, которая всегда найдет слова, чтобы успокоить музыканта.

«Характер у меня чуть вспыльчивый, бываю резковат. Извиняться умею, но в основном про себя», — признается Баста.

Несмотря на все трудности, Баста неоднократно заявлял, что ценит поддержку со стороны своей семьи и благодарен им за то, что они относятся к его одержимости музыкой с пониманием.

