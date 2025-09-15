Прощай, осень? Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Пока в столице держится теплая погода.

Последняя волна теплой осени пришла в Москву. Об этом aif.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

До конца недели, как объяснил метеоролог, ожидается теплая и солнечная погода, воздух прогреется до +22 градусов. Однако все кардинально изменится 29 сентября.

Тогда днем температура воздуха составит около +15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс пяти градусов. Обычно следом за резким понижением следует и предполагаемая дата первого снега. Рассуждая на эту тему, Александр Шувалов подчеркнул, что еще рано делать выводы об этом.

«Дело в том, что осадки за пределами 10-15 дней предсказываются гораздо хуже, нежели температура. Это непреложный факт. Но можно ориентироваться на климатические данные. Например, известно, что раз в три года снег выпадает в самом конце сентября в Москве и Подмосковье», — пояснил метеоролог.

По словам Шувалова, чаще снег выпадает в октябре. В среднем, как добавил синоптик, в этом месяце легкий снежный покров накрывает столичные дороги пять раз.

«Учитывая, что сейчас в Москве держится достаточно теплая погода и ближайший прогноз по температуре тоже теплый, с положительной аномалией, можно думать, что первый снег выпадет где-то в середине октября», — подытожил Александр Шувалов.

Плотный снежный покров может образоваться в конце ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Сибири выпал первый снег. Под снежным покровом оказались Красноярский край и республика Тыва.

