Римские каникулы: Валерий Сюткин поздравил супругу с юбилеем

Празднование прошло в Италии в ресторане на крыше.

Заслуженный артист РФ Валерий Сюткин поздравил свою супругу Виолу с юбилеем. Кадры с празднования 50-летия в Риме Виола Осмоловская опубликовала в профиле в социальных сетях.

«Встретила свой Новый год в вечном городе. Счастливый день. Люблю!», — написала супруга Сюткина под видео.

Ресторан на крыше, близкие люди рядом, музыкальный бэнд и Рим как на ладони. Не обошлось и без песен Валерия Сюткина: он исполнил композицию группы «Браво» «Как жаль».

Сюткин и Осмоловская зарегистрировали свои отношения в 1994 году. Это уже третий брак артиста. С Виолой они воспитывают двоих детей: дочь Виолу-младшую и сына Льва. Также у Валерия есть двое детей от прошлых браков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Валерий Сюткин раскрыл секрет отличной формы. По признанию музыканта, самый лучший спорт — это концерты.

