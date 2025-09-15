Путин поздравил работников Роспотребнадзора с профессиональным праздником

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент РФ считает федеральную службу передовой в сфере санитарного контроля.

Президент России Владимир Путин 15 сентября высоко оценил работу Роспотребнадзора, назвав его одной из самых передовых служб в мире.

Это заявление прозвучало во время открытия новых объектов ведомства в различных регионах страны — в честь Дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Путин подчеркнул важность работы специалистов Роспотребнадзора, отметив их неоценимый вклад в защиту прав потребителей и охрану здоровья граждан.

«Благодаря вам и вашим предшественникам в России создана уникальная система санитарного контроля, которая продолжает активно развиваться», — заявил президент.

Он также акцентировал внимание на том, что работа службы, хотя и не всегда заметна, играет ключевую роль в профилактике рисков для здоровья населения, включая контроль качества воды, воздуха и продуктов питания.

В своем выступлении Путин вспомнил о значимости Роспотребнадзора в борьбе с эпидемией коронавируса. Четкие и слаженные действия сотрудников ведомства стали важной частью общих усилий по сдерживанию распространения вируса.

Опыт, полученный в ходе пандемии, лег в основу федерального проекта «санитарный щит», который направлен на защиту граждан от новых биологических угроз.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошли выборы губернаторов субъектов в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.