Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в октябре

Ограничения не коснутся тех, кто трудится в непрерывном режиме.

С 27 октября по 1 ноября график работы по всей России изменится — будет шестидневная неделя. Об этом напоминает РИА Новости со ссылкой на юриста HeadHunter Дарью Ерзину.

«Суббота, 1 ноября в соответствии со ст. 95 ТК РФ является сокращенным рабочим днем», — уточнила эксперт.

Уже после этого начнутся длинные выходные, приуроченные ко Дню народного единства.

Ограничения не касаются тех, кто трудится в непрерывном режиме: экстренные службы и предприятия с круглосуточным обслуживанием будут работать по обычному графику. Однако за праздничные смены полагается повышенная оплата.

День народного единства отмечают 4 ноября. Праздник закреплен федеральным законом и включен в перечень памятных дат России в 2004 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие компании готовятся к сокращениям осенью. С началом делового сезона около каждой десятой организации в России планирует урезать штат. По данным исследования, о таких намерениях заявили 12% работодателей. Для сравнения: в конце 2024 года их было лишь 8%. При этом число компаний, готовых нанимать новых сотрудников, почти сократилось вдвое. Все это происходит на фоне рекордно низкой безработицы.

