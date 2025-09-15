Ужалили 1000 раз: в Китае сотни ос насмерть закусали детей

Фото: 5-tv.ru

Малыши находились под присмотром бабушки, пока их родители работали в другой провинции.

В Китае семилетний мальчик и его двухлетняя сестра погибли после того, как их ужалили сотни ос, пишет South China Morning Post.

По информации издания, за детьми присматривала бабушка, пока родители были заняты на работе в другой провинции.

В один из дней пенсионерка отвела внуков на поле, а затем они отправились играть в лес. Там на них налетели осы. Отец детей сообщил, что мальчик получил более 300 укусов, а девочка — около 700. Несмотря на попытки врачей спасти малышей, мальчик умер в больнице на следующий день, а девочка погибла еще до приезда скорой помощи. Бабушка также пострадала и провела неделю в больнице с множественными укусами.

Правоохранительные органы выяснили, что осы принадлежали местному жителю по фамилии Ли. Мужчину задержали по подозрению в непредумышленном убийстве, но затем отпустили под залог. Он выплатил семье пострадавших компенсацию в размере 5,6 тысячи долларов, объяснив, что не располагает более крупными средствами.

После трагедии Ли уничтожил все свои ульи. Чиновники подчеркнули, что мужчина не зарегистрировал разведение насекомых, как это требует закон, что усугубило последствия инцидента.

