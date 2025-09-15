«Продолжение в детях»: Павел Табаков собирается стать многодетным отцом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актер уже четыре года встречается с Ксенией Ермоленко. К свадьбе дело не идет.

Актер Павел Табаков задумывается о будущем и не исключает возможность стать многодетным отцом. Однако вопрос брака для него по-прежнему остается открытым и откладывается на неопределенный срок. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ актер объяснил своеобразный подход к личной жизни стремлением сохранить независимость.

«Продолжение в детях», — отметил Павел.

По словам Табакова, ему комфортен нынешний формат отношений, в которых он ощущает заботу со стороны возлюбленной. Он встречается с Ксенией Ермоленко уже четыре года, но не торопится делать девушке предложение. При этом артист отмечает, что именно вторая половинка помогает ему сохранять сдержанность и рациональность, а также оказывает большое влияние на его взросление.

Эти отношения стали самыми длительными в личной жизни актера. Ранее его романы, в том числе с коллегами по цеху, не отличались продолжительностью. Даже рождение дочери Мии от актрисы Софьи Синицыной не стало причиной для официального брака.

Табаков активно участвует в воспитании пятилетней дочери. Он обеспечивает ребенка, проводит с ней время, а также поддерживает теплые отношения с бабушкой девочки, актрисой Мариной Зудиной, которая приняла внучку. Недавно семья отметила день рождения Мии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.