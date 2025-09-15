Теперь наш канал доступен в MAX
В мессенджере МАХ стартовал пилотный проект по внедрению Цифрового ID

Диана Кулманакова

МАХ в пилотном режиме запустил создание Цифрового ID для подтверждения возраста

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; пресс-служба МАХ; 5-tv.ru

Также с помощью QR-кода можно верифицировать социальный статус.

Мессенджер МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID. Теперь подтвердить возраст и социальный статус можно будет без бумажных документов.

Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера. Создавать и использовать Цифровой ID могут граждане России старше 18 лет. Помимо возраста, подтвердить посредством такой функции можно статус студента, многодетного родителя, пенсионера и многое другое.

Также воспользоваться им можно при заселении в гостиницу или при покупке товаров, требующих подтверждения возраста старше 18 лет.

Инструкция для создания Цифрового ID:

  • нужно обновить приложения МАХ и Госуслуги до последней версии;
  • выбрать в разделе «Профиль» иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать»;
  • дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца»;
  • нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги», дать согласие на обработку персональных данных;
  • и подтверждение личности по биометрии: очно или по загранпаспорту онлайн;
  • сделать селфи;
  • получить подтверждение, что Цифровой ID готов.

Использование QR-кода безопасно, так как он действителен только на том устройстве, на котором создавался, и обновляется каждые 30 секунд. Также невозможно сделать скриншот Цифрового ID — вместо QR-кода на снимке будет белый экран. Помимо этого, доступ к нему осуществляется только через Face ID или отпечаток пальца, а при сканировании QR-кода ваша персональная информация недоступна

