Почем лиса из гвоздей и жена художника? Самые дорогие работы ярмарки Cosmoscow-2025
«Художник должен быть голодным!» — в современном мире стало устаревшим явлением. Ценообразование давно вышло за рамки стандарта — не каждый классик может в этом посоревноваться с молодым и неизвестным.
Завершившаяся на днях в Москве арт-ярмарка современного искусства Cosmoscow-2025 объединила на огромной площадке стенды почти сотни галерей. В этом году взоры организаторов обращены в сторону регионов, где вновь в лидерах Нижний Новгород.
Современное искусство в настоящее время объединило весь спектр направлений и жанров, выйдя давно за грани общепринятых норм. К нашему времени потеряло и актуальность понимание, что для творческого выражения художник должен быть голодным. Цены на картины в XXI веке не уступают вложениям в недвижимость. А самое необыкновенное — не каждый классик может в стоимости посоревноваться с молодым и неизвестным творцом.
5-tv.ru изучил ключевые лоты, представленные на арт-ярмарке Cosmoscow-2025. Подробнее в нашей фотогалерее, в первой половине которой представлены заслуженные деятели культуры, а во второй — не известные широкой аудитории авторы. А чтобы вы приобрели себе домой?
Арт-группировка «ЗИП» представила на суд зрителя выполненную из гвоздей скульптуру «Лиса 1». Стоимость лота — 4 500 евро.
Александр Косолапов и его «Микки-Минни Маус», отсылающий нас к разным вехам истории. Стоимость — 50 тысяч евро.
Напоминающие о нефтяном веке «Насекомые» Владимира Козина оценили в 600 тысяч рублей.
Серия работ 1991 года от Витаса Стасюнаса стоит каждая по 2 миллиона рублей.
Картина Андрея Монастырского из серии «Высвечивания» была выставлена всего за одну тысячу евро.
Когда вторая из этой же серии была уже продана за 4 500 евро.
Отражающая свое время картина Дмитрия Врубеля «Вика и алкаши» (1996–2000) выставлена за 2,5 миллиона рублей. К слову, на ней слева изображена жена художника. А не очень высокая цена для работы такого уровня обусловлена необходимостью реставрации полотна.
Еще одно тематическое творение Дмитрия Врубеля «Пионеры. Евангельский проект» не было представлено широкой публике, желающие купить ее за три миллиона рублей галеристы могли ознакомиться с ней по запросу.
Гобелен ручной работы «Над Москвой» от Ольги Солдатовой оценен в 3 800 000 рублей.
Овальные работы из бисера уже подешевле — 800 тысяч рублей каждая. Мозаика справа — 2,7 миллиона рублей.
«Главные часы государства», созданные Дмитрием Бальтерманцем еще в 1964 году оценены всего лишь в 1,2 миллиона рублей. Увы, это не коньяк, который с годами дорожает.
Главная работа нынешнего мероприятия, по оценке экспертов, — триптих фотополотен «Семена» арт-группы «Провмыза» (Галина Мызникова и Сергей Проворов). Тиражная работа авторов стоит от 2,5 миллиона рублей.
«Так хочется прижаться к стальной груди императрицы из бухгалтерии» от Натальи Спечинской из серии «Стрелы купидона» оценены достаточно скромно — 550 000 рублей.
Как и ее работы из серии «Автопортрет», каждый — 200 000 рублей.
Одно из самых дорогих произведений: Александра Пацаманюк. Aeterna renascentia. 5 миллионов рублей.
Арт-группа crocodilePOWER представила гостям ярмарки своего «Дубового короля» и оценила его в 13 тысяч евро.
Более миллиона рублей каждая: Мидат Мухамедов привез на суд галеристов «Вечернюю песню» и «Степь. Композиция 1».
Наталья Жерновская «Матросы», Pogodina Gallery, 1 200 000 рублей (автор — ученица Тимура Новикова)
Владимир Погребняк, «Лестница» — 1,2 миллиона рублей
«Але-оп» от Art Object Gallerу за 750 тысяч рублей.
Альфиз Сабиров и Евгений Шутко. Бронзовое литье и гобелен из шелка и шерсти, часть триптиха из серии «Щиты». Цена: 1 000 000 рублей.
Андрей Азаров «Маруся» — 300 000 рублей; «В единстве победа» — 300 000 рублей; «Гудрон» — 400 000 рублей; «Баянистка» — 450 000 рублей.
Дмитрий Лучинин. Диптих «Хэви-метал» — по 900 тысяч рублей каждая работа.
Родион Китаев «Сердцевина пуделя» — 600 тысяч рублей
Василий Слонов. Неваляшка «Плющит от прекрасного» — 450 тысяч рублей
Цветы Джонджоли и 139dec. Честь проекта «Новая археология» объект «Человек-вещмешок» — 390 000 рублей и панно Tskhaltubo — 350 000 рублей.
