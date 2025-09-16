Теперь наш канал доступен в MAX
Присоединяйтесь, не теряйтесь!
|
Лана Шевченко

Шоу-бизнес 69

Почем лиса из гвоздей и жена художника? Самые дорогие работы ярмарки Cosmoscow-2025

«Художник должен быть голодным!» — в современном мире стало устаревшим явлением. Ценообразование давно вышло за рамки стандарта — не каждый классик может в этом посоревноваться с молодым и неизвестным.

Завершившаяся на днях в Москве арт-ярмарка современного искусства Cosmoscow-2025 объединила на огромной площадке стенды почти сотни галерей. В этом году взоры организаторов обращены в сторону регионов, где вновь в лидерах Нижний Новгород.

Современное искусство в настоящее время объединило весь спектр направлений и жанров, выйдя давно за грани общепринятых норм. К нашему времени потеряло и актуальность понимание, что для творческого выражения художник должен быть голодным. Цены на картины в XXI веке не уступают вложениям в недвижимость. А самое необыкновенное — не каждый классик может в стоимости посоревноваться с молодым и неизвестным творцом.

5-tv.ru изучил ключевые лоты, представленные на арт-ярмарке Cosmoscow-2025. Подробнее в нашей фотогалерее, в первой половине которой представлены заслуженные деятели культуры, а во второй — не известные широкой аудитории авторы. А чтобы вы приобрели себе домой?

Арт-группировка «ЗИП» представила на суд зрителя выполненную из гвоздей скульптуру «Лиса 1». Стоимость лота — 4 500 евро.

1/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Александр Косолапов и его «Микки-Минни Маус», отсылающий нас к разным вехам истории. Стоимость — 50 тысяч евро.

2/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Напоминающие о нефтяном веке «Насекомые» Владимира Козина оценили в 600 тысяч рублей.

3/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Серия работ 1991 года от Витаса Стасюнаса стоит каждая по 2 миллиона рублей.

4/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Картина Андрея Монастырского из серии «Высвечивания» была выставлена всего за одну тысячу евро.

5/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Когда вторая из этой же серии была уже продана за 4 500 евро.

6/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Отражающая свое время картина Дмитрия Врубеля «Вика и алкаши» (1996–2000) выставлена за 2,5 миллиона рублей. К слову, на ней слева изображена жена художника. А не очень высокая цена для работы такого уровня обусловлена необходимостью реставрации полотна.

7/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Еще одно тематическое творение Дмитрия Врубеля «Пионеры. Евангельский проект» не было представлено широкой публике, желающие купить ее за три миллиона рублей галеристы могли ознакомиться с ней по запросу.

8/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Гобелен ручной работы «Над Москвой» от Ольги Солдатовой оценен в 3 800 000 рублей.

9/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Овальные работы из бисера уже подешевле — 800 тысяч рублей каждая. Мозаика справа — 2,7 миллиона рублей.

10/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Главные часы государства», созданные Дмитрием Бальтерманцем еще в 1964 году оценены всего лишь в 1,2 миллиона рублей. Увы, это не коньяк, который с годами дорожает.

11/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Главная работа нынешнего мероприятия, по оценке экспертов, — триптих фотополотен «Семена» арт-группы «Провмыза» (Галина Мызникова и Сергей Проворов). Тиражная работа авторов стоит от 2,5 миллиона рублей.

12/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Так хочется прижаться к стальной груди императрицы из бухгалтерии» от Натальи Спечинской из серии «Стрелы купидона» оценены достаточно скромно — 550 000 рублей.

13/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Как и ее работы из серии «Автопортрет», каждый — 200 000 рублей.

14/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Одно из самых дорогих произведений: Александра Пацаманюк. Aeterna renascentia. 5 миллионов рублей.

15/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Арт-группа crocodilePOWER представила гостям ярмарки своего «Дубового короля» и оценила его в 13 тысяч евро.

16/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Более миллиона рублей каждая: Мидат Мухамедов привез на суд галеристов «Вечернюю песню» и «Степь. Композиция 1».

17/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Наталья Жерновская «Матросы», Pogodina Gallery, 1 200 000 рублей (автор — ученица Тимура Новикова)

18/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Владимир Погребняк, «Лестница» — 1,2 миллиона рублей

19/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Але-оп» от Art Object Gallerу за 750 тысяч рублей.

20/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Альфиз Сабиров и Евгений Шутко. Бронзовое литье и гобелен из шелка и шерсти, часть триптиха из серии «Щиты». Цена: 1 000 000 рублей.

21/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Андрей Азаров «Маруся» — 300 000 рублей; «В единстве победа» — 300 000 рублей; «Гудрон» — 400 000 рублей; «Баянистка» — 450 000 рублей.

22/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Дмитрий Лучинин. Диптих «Хэви-метал» — по 900 тысяч рублей каждая работа.

23/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Родион Китаев «Сердцевина пуделя» — 600 тысяч рублей

24/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Василий Слонов. Неваляшка «Плющит от прекрасного» — 450 тысяч рублей

25/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Цветы Джонджоли и 139dec. Честь проекта «Новая археология» объект «Человек-вещмешок» — 390 000 рублей и панно Tskhaltubo — 350 000 рублей.

26/26 ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко