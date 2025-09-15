Противостояние 23 года спустя: Ягудин и Плющенко сразились на льду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

По мнению фанатов, Алексей превзошел соперника — ему не помешали даже титановые суставы.

Многолетнее соперничество олимпийских чемпионов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко в свое время держало у экранов миллионы поклонников фигурного катания. И хотя казалось, что легендарная дуэль осталась в прошлом, на днях зрители все же получили ее своеобразное продолжение, пусть и в неожиданном формате.

На лед вместе с Ягудиным вышел не сам Плющенко, а его сын — Саша, известный под прозвищем Гном Гномыч. Юный фигурист вместе с чемпионом повторил знаменитую дорожку шагов из программы, принесшей Алексею золото Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Видеоролик с этого выхода на лед Евгений Плющенко разместил в своем блоге, сопроводив подписью: «Ягудин VS Плющенко. 23 года спустя».

Фрагмент выступления сразу же разошелся по Сети и вызвал бурные обсуждения. Болельщики отметили сам факт необычного тандема и оставили десятки комментариев. Часть зрителей подчеркнула, что, несмотря на энергию и молодость Саши, Ягудин выглядел на льду убедительнее. Некоторые в шутку добавили, что даже с титановыми суставами Ягудин исполнил элементы выразительнее молодого соперника.

