«Попалась на крючок»: Башаров пошел на обман ради знакомства с любимой

Казанцева не подозревала, что актер готовит коварный план.

Актер Марат Башаров признался в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, что намеренно пошел на обман, чтобы познакомиться со своей возлюбленной Асей Борисовой. Впервые он увидел ее в театре и решил привлечь внимание нестандартным способом, так как простая попытка познакомиться и разговор казались ему слишком банальными.

Башаров пригласил Асю отправиться на рыбалку, однако, чтобы встреча не выглядела как романтическое свидание, он позвал с собой и коллег. В плане была важная деталь — до места отдыха девушку Марат повез сам.

«Я проработал план действительно как маньяк, чтобы вытащить Асю на рыбалку. Подговорил всю нашу актерскую братию устроить внеочередную рыбалку. И даже уговорил продюсера приказать Асе, чтобы она обязательно там была. Вот, собственно говоря, потом я привез ее на рыбалку — и так все сложилось. Попалась на крючок моя золотая рыбка, которую я очень люблю», — признался Башаров.

Актер также рассказал, что испытывает обиду на своего сводного брата Вялита Билялетдинова из-за его пристрастия к алкоголю. По словам Башарова, он перевел брату деньги для организации похорон их отца, однако тот потратил их на выпивку.

