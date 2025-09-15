Парад вкусов и пенного: как «Балтика Фест» затмила свой европейский аналог

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Гости назвали гастрофестиваль достойным ответом «Октоберфесту».

В Ленинградской области грандиозно завершился масштабный гастрономический фестиваль «Балтика Фест». По своему размаху он фактически затмил знаменитый европейский «Октоберфест». Концепция мероприятия — вкус, который объединяет. Беломорские мидии, казанский плов, черноморские креветки: кухня большой страны от знаменитых шеф-поваров. Все покажет корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Гастрономические чудеса от именитых шеф-поваров. Ароматы, способные вскружить голову. И, конечно, живая музыка. Так щедро и вкусно свой 35-летний юбилей отмечает компания «Балтика». Угощает северными морепродуктами, мясными деликатесами из средней полосы и с Кавказа, пловом с Поволжья, черноморскими закусками.

«Все эти блюда приготовлены из фермерских продуктов. Семь тысяч раков вылавливали в Карелии, томаты ящиками везли из Краснодара, а в Ленинградской области укроп искали исключительно зонтиками: только такой, говорят повара, придает блюдам неповторимый аромат», — рассказала корреспондент.

Посмотреть и попробовать на «Балтика Фест» гости приехали из разных уголков страны.

«Я думаю, это наш ответ „Октоберфесту“. Это здорово, надо продолжать! Я думаю, я здесь все попробую. Россия рулит!» — поделился гость фестиваля Сергей Петров.

А пока гости отдыхали, эксперты и партнеры «Балтики» обсуждали будущее отечественного производства. Это первое заседание экспертно-консультационного Совета по развитию пивобезалкогольной отрасли.

«Разобщенность внутри отрасли настолько велика, что не единый центр принимает решение, а более десятка объединений, союзов, которые как-то пытаются регулировать ситуацию. Когда отдельно мы повстречались с представителями всех направлений, пришли к выводу, что необходимо создать Совет», — заявил председатель Совета по развитию пивобезалкогольной отрасли, основатель компании «Балтика» Таймураз Боллоев.

Совет создали в этом году по инициативе «Балтики»: компании, которая пережила 15 лет стагнации в иностранных руках, но стремительно возродилась после возвращения в отечественные.

«Вы знаете, большой путь прошла компания за 35 лет. Она стала крупной компанией, крупным налогоплательщиком нашей страны. Тысячи людей коллектива, восемь регионов, десятки стран, куда поставляется соответствующая продукция», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Эксперты и производители отныне будут собираться регулярно, чтобы вместе развивать российское пивоварение.

«В 2024 рынок рекордно вырос, он показал рост 10,3%, а это беспрецедентная цифра. Сейчас нам важно естественно использовать все инструменты и возможности для того, чтобы развивать рынок на благо наших потребителей, на благо экономики России», — заявил генеральный директор АО «АБН ИНБЕВ ЭФЕС» Николай Тюрников.

Курс на независимость от иностранных поставщиков. Новые вкусы, гектары отечественного ячменя и хмеля, стремление к честной конкуренции. Как раз для этого правительство повысило пошлины для продукции из недружественных стран. Дефицит упаковки тоже в прошлом.

«В Воронеже и в Ульяновске создаются мощности еще на четыре миллиарда банок, что позволит полностью решить вопросы, связанные с дефицитом банки», — отметил председатель совета директоров АО «Арнест» Алексей Сагал.

Но главное — вернуть отечественному пиву его самобытность. Возродить наши традиции. Во многом благодаря именно таким гастрономическим событиям, как «Балтика Фест».

«Это наша продукция, это качество очень хорошее, наша вода, наш ячмень. Ну а самое главное, что мы видим, что такие фестивали, они же еще и продвигают туризм. С каждым годом Ленинградская область все больше и больше становится интересной для туристов», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Это наш фестиваль, он по факту лучше, он наш! Он здесь, ближе! Если уж нам нравится, и мы начинаем что-то делать, то мы делаем это очень хорошо и догоняем очень быстро», — считает музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

И на зависть всему миру — совершенно иное отношение к пенному. Как к целой культуре, состоящей из национальных блюд, фермерских продуктов и вот таких теплых посиделок за большим столом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.