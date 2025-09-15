Проверка на воде: рейд по катерам и теплоходам прошел в Петербурге

Рейд по катерам и теплоходам прошел в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Не все капитаны и суда соответствовали необходимым требованиям.

В Петербурге сотрудники транспортной прокуратуры провели масштабный рейд: проверили катера и теплоходы. Где-то не оказалось бортового журнала, где-то незаконно торговали алкоголем. Вопросы возникли и к одному из капитанов.

С прокурорами проехала и корреспондент «Известий» Анастасия Курочкина. Она расскажет, кто в итоге прошел проверку, а кто отправился на морскую штрафстоянку.

К перевозке пассажиров этот теплоход явно не готов — как и капитан к визиту прокуроров. Он не взял диплом капитана и забыл судовой журнал.

А еще датчики дыма, вероятно, тоже забыли установить, в машинном отделении протечки не заметили, а на вопрос законности продажи алкоголя ответить не смогли. Впрочем, к состоянию капитана тоже вопросы. То ли переволновался, то ли нетрезвый — приехала полиция. Проверка судна по соседству: вот пример для подражания. И спасательные жилеты на месте, и документы в порядке.

«Нарушений никаких нет, полностью судно подготовлено, за безопасностью у нас 100%. По жилетам, по спасательным кругам», — рассказал капитан теплохода «Айвазовский» Павел Симиряков.

Независимо от размера и класса, судно должно соответствовать ряду требований: наличие бортового номера, флага, работоспособных ходовых огней. А количество людей на борту, включая капитана, не должно превышать максимальную вместимость.

В списке обязательных документов: диплом капитана судна, медицинские справки, судовой журнал, свидетельство о праве собственности и годности судна, лицензия на перевозку пассажиров.

Особое внимание малым рекам и каналам Петербурга — главным водным туристическим маршрутам. Этот прогулочный катер едва не отправился на штрафстоянку. Не прошел проверку документов судовладелец теплохода «Маргарита». У одного из членов экипажа не оказалось диплома моториста-рулевого.

Теперь владельца судна ждут в прокуратуре, а при таком составе экипажа теплоход не сможет выйти на маршрут.

Надзорные мероприятия транспортная прокуратура проводит регулярно, в сезон — круглосуточно. И не чтобы наказать. Главная цель — обеспечить безопасность всех участников водного транспорта.

В начале августа у Яхтенного моста столкнулись два маломерных судна, последнее перевернулось. Два катера столкнулись в Выборгском заливе. За борт вылетела женщина, она попала под винты. У одного из капитанов не было прав на управление.

Уголовное дело возбудили за нарушение правил безопасности на катере «Глория»: пассажир упал с катера и утонул. По одной из версий капитан управлял судном в нетрезвом виде.

За последний месяц в Петербурге зафиксировано как минимум пять происшествий на воде, по каждому из них проводится проверка. Любое нарушение правил на воде может стоить слишком дорого. А за их нарушения грозят штрафы и ответственность вплоть до уголовной.

