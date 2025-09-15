ВС РФ освободили Ольговское в Запорожской области
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Бойцы зачистили село от националистов и развернули российские флаги.
Российские войска продвинулись в Запорожской области. В Минобороны официально подтвердили освобождение Ольговского.
Село расположено в 20 километрах от Гуляйполя. В боях отличились военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Восток». Штурмовики зачистили село от националистов и развернули российские триколоры. Контроль над населенным пунктом позволит нашим подразделениям выйти в тыл украинской линии обороны в районе Орехова.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области.
