Зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской на приговор суда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В марте 2025 года блогер была приговорена к пяти годам лишения свободы.

Зарегистрирована апелляционная жалоба блогера Елены Блиновской на приговор суда. Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Жалоба «королевы марафонов» была принята судом в производство. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью избежания уплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом, а затем мера пресечения была изменена, и блогера отправили в СИЗО.

В марте интернет-знаменитость суд признал виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей назначили штраф в размере одного миллиона рублей и взыскали 587 миллионов, полученных преступным путем. Также на Блиновскую наложили запрет на занятие коммерческой деятельностью в течение четырех лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец Блиновской рассказал о финансовых проблемах семьи после задержания дочери.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.