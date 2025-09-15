Задержаны подозреваемые по делу об аварии на канатной дороге Эльбруса
Фото: © РИА Новости/ Антон Денисов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Эксплуатация данного «воздушного моста» приостановлена.
Задержаны подозреваемые по уголовному дело, связанному с аварией на канатной дороге горы Эльбрус. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России по Кабардино-Балкарской Республике в своем Telegram-канале.
«Задержаны подозреваемые по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть и травмирование граждан», — проинформировало ведомство.
Канатная дорога, на которой 12 сентября произошла авария, эксплуатировалось ООО «МКД Эльбрус». Следователями были задержаны директор и главный инженер данной организации, отвечающие за обслуживания оборудования и безопасность предоставляемых этой компанией услуг.
Кроме того, правоохранительные органы опечатали технические помещения станций канатной дороги и приостановили ее эксплуатацию на протяжения всей трассы.
По предварительной информации, причиной трагедии стал сход одного из тросов с ролика опоры. В результате аварии трое погибли и несколько человек получили травмы различной тяжести.
Следственные действия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как спасали туристов на канатной дороге Эльбруса.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.