ФСБ России пресекла деятельность кредитных компаний, спонсирующих террористов

По данному факту возбуждены уголовные дела.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность микрокредитных компаний, спонсирующих террористические группировки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, эти организации вывели за рубеж больше двух с половиной миллиардов рублей. Часть денежных средств пошла на помощь преступникам, которые планировали террористические акты на территории России.

«Указанная деятельность осуществлялась бенефициаром международного холдинга и связанными с ним лицами на основании фиктивных договоров, заключенных с иностранными компаниями», — проинформировали в ФСБ.

По данному факту были возбуждены три уголовных дела по следующим статьям: «содействие террористической деятельности», «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «неправомерный оборот средств платежей».

В настоящее время расследование продолжается. Полиция устанавливают всех лиц, причастных к преступлению

