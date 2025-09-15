Юрий Слюсарь победил на губернаторских выборах Ростовской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

С 2024 года он являлся временно исполняющим обязанности главы данного региона.

Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь победил на губернаторских выборах в данном регионе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

По информации комитета, Слюсарь одержал победу в Ростовской области с 81,25% голосов. Это окончательные цифры, оглашенные после обработки 100% избирательных протоколов.

Он являлся кандидатом от партии «Единая Россия». Кроме Слюсаря, на этот пост претендовали также Денис Фраш от ЛДПР, Сергей Косиновый от «Справедливой России», Юрий Климченко из «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и представитель от КПРФ Евгений Бессоновый.

Юрий Слюсарь родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону. В 1996-м окончил юридический факультет МГУ имени Михаила Ломоносова. В 2009 году стал помощником министра промышленности и торговли, а в 2012-м — заместителем главы данного ведомства.

Кроме того, он работал с авиационной и радиоэлектронной промышленностью. С 2015 года занял должность президента публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».

В ноябре 2024 года Юрий Слюсарь был назначен президентом России Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Он сменил бывшего главу региона Василия Голубева, который занимал этот пост с 2015 года и был трижды переизбран. В ноябре прошлого года Голубев сообщил о том, что подал в отставку.

