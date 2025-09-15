Теле-«Оскар»: в США вручили премии «Эмми»
Церемония вручения премии «Эмми» прошла в США
Фото, видео: Reuters/Daniel Cole; 5-tv.ru
В этом году на церемонии установили несколько рекордов.
Стали известны лауреаты премии «Эмми», главной телевизионной награды США. Лучшим комедийным сериалом была признана «Киностудия». Причем она победила еще в 12 номинациях, став рекордсменом среди своего жанра.
Одну из наград получил 15- летний Оуэн Купер за роль в сериале «Переходный возраст». Таким образом он стал самым молодым актером обладателем премии «Эмми».
В этом году организаторы церемонии жестко урезали время на благодарственные выступления лауреатов премии. Каждому призеру выделили не более сорока пяти секунд. А за каждую лишнюю секунду — штраф в тысячу долларов.
