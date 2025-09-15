Высокое искусство: четвертый Крымский Оперный Бал прошел в «Массандре»

Фото, видео: 5-tv.ru

Участие приняли более 100 пар.

Грандиозный праздник высокого искусства собрал сотни гостей и участников в «Массандре». Там уже в четвертый раз прошел Крымский Оперный Бал. На площади у старинного замка звучали мировые шедевры. В вальсе закружились больше ста пар. Все они очень долго репетировали и готовили костюмы, чтобы в этот вечер блистать на сцене. О самом красивом событии года в Крыму — корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Музыкальные произведения, узнаваемые с первых нот. В бальном зале под открытым небом — шедевры мировой оперы и балета. Это четвертый Крымский Оперный Бал. В программе и танцы: полька, полонез, кадриль и, конечно же, вальс.

«Место встречи — площадь центра виноделия „Массандра“. Легендарное историческое здание, напоминающее замок, создает особую атмосферу. Это торжественно, зрелищно, настоящий праздник высокого искусства», — объяснила корреспондент.

Здесь современность переплетается с историей. Площадка символична — это предприятие с богатым культурным наследием. «Массандра» зарождалась в эпоху царской России, как раз тогда, когда традиции светских балов были на пике своей популярности. Сейчас в этом месте словно оживает сказка.

«Каждый мужчина, я считаю, что должен обратить внимание на это мероприятие и для своей дамы сделать такой праздник, пригласить», — заявил участник бала Дмитрий Удовик.

«Но для нас, для женщин, безусловно, это прекрасный повод пошить новое платье, почувствовать себя принцессой. Не скажу, что Золушкой, но принцессой», — отметила его спутница Валерия Удовик.

Это одно из самых эстетичных и в то же время ярких событий года. На сцене — солисты балета и звезды оперы.

«Я уже принимал участие в этом мероприятии в прошлом сезоне. Во-первых, это невероятные эмоции пребывания на плодородной, культурной, насыщенной исторически крымской земле. Вся эта культура, винзавод, который нас окружает, благоволит к этому настроению, к тому, чтобы прикоснуться к высокому прекрасному искусству», — сообщил оперный певец, ведущий солист Краснодарского музыкального театра имени Л. Г. Гатова Иван Евченко.

Участником мог стать любой желающий, главное соблюсти дресс-код и подготовиться к танцам, репетиции проводились в Крыму и в Москве. Говорят, что, побывав один раз на этом балу, на него захочется возвращаться снова и снова.

«Уже четвертый год мы танцуем здесь, в „Массандре“, на Крымском Оперном Балу. У нас есть много друзей, которых мы нашли именно здесь. Это прекрасное общество. Это хороший повод встретиться, повеселиться, станцевать», — призналась участница Елена Сотник.

Эта площадь объединила больше сотни танцующих пар, с каждым сезоном мероприятие только набирает обороты. В «Массандре» оно проходит уже в четвертый раз, но в этом году центр виноделия впервые стал еще и соорганизатором и меценатом Крымского Оперного Бала.

«Мы, когда впервые увидели вообще образ „Массандры“ именно в контексте бала, у себя в воображении, мы поняли, что это будет абсолютно идеальное сочетание. Получается, что мы объединили дух и культуру виноделия и дух и культуру танцевального бального искусства», — рассказала руководитель проекта «Крымский Оперный Бал» и руководитель агентства «Севастопольский бал» Екатерина Графодатская.

Крым в этот вечер в очередной раз стал точкой притяжения высокого искусства, и в том, что российские традиции продолжают жить, сомнений быть не может.

