Сенатор Грэм*: санкции против РФ не сработали

Фото, видео: Reuters/Aaron Schwartz; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом политик подготовил новый проект ограничений.

В США признали, что все введенные против России санкции так и не сработали. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм*, внесенный в нашей стране в список террористов и экстремистов. Но несмотря на это он уже подготовил проект новых ограничений. Правда, против Бразилии, Индии и Китая. А именно, сенатор предлагает повысить для них пошлины на 500%, фактически полностью прекратить с ними торговать. Так он хочет заставить эти страны отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.

«Санкции против России не сработали, поэтому новые меры США будут направлены на Бразилию, Индию и Китай. Новый законопроект не направлен против России. Он направлен против других стран, которые поддерживают Москву, покупая дешевую российскую нефть и газ», — заявил сенатор Линди Грэм.

Вот только даже среди республиканцев, однопартийцев Грэма, далеко не все поддерживают столь драконовские меры. Некоторые члены конгресса уже заявили, что выступят против проекта санкций.

Интересно, что одновременно Белый дом пытается надавить на Европу. Ведь недавно презилент США Дональд Трамп заявил, что не намерен вводить ограничения против России, пока страны ЕС не прекратят закупки нефти. Вот только о санкциях против Старого Света пока никто не говорит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.