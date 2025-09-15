Европейские СМИ: защита НАТО от БПЛА практически не работает

Фото, видео: www.globallookpress.com/A. PÃ©Rez Meca; 5-tv.ru

Проблемы с обороной пытаются всячески скрыть.

Австрийское издание Kurier, ссылаясь на источники в польском военном командовании, утверждает: имеющаяся защита от беспилотников в НАТО фактически не работает. Поэтому, Варшава пытается «перекрыть» эти проблемы «грозными» действиями: то созывая экстренные совещания, то резко закрывая границу с Белоруссией.

Но реальное положение дел наглядно демонстрирует ложная воздушная тревога, которая случилась в выходные. 13 сентября на несколько часов польская и натовская структуры ПВО были в состоянии повышенной готовности. В воздух поднимали авиацию, по некоторым данным, и французские Rafalе. Но в итоге оказалось, что в небо альянса никто не вторгался. А за беспилотники приняли — обычные метеоявления.

