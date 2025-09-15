Французские истребители Rafalе были замечены на территории Польши

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cody Froggatt; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Данные самолеты могут нести крылатые ядерные ракеты.

После того как президент Польши Кароль Навроцкий запросил размещение дополнительных войск альянса на территории республики, на одной из баз были замечены французские истребители, которые могут нести ядерные крылатые ракеты. Эти самолеты Rafale являются частью эскадрильи, которая теоретически отвечает за «предупредительный выстрел» перед полноценным стратегическим ядерным ударом.

Западные СМИ отмечают, что переполох с неизвестными беспилотниками, якобы вторгавшимися в небо Польши несколько дней назад, французское руководство могло использовать для репетиции развертывания того самого пресловутого ядерного зонтика над Европой, о котором весь год грезит Эммануэль Макрон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.