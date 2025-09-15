Оборонительный бой и планы по «Орешнику»: как проходят учения «Запад-2025»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Маневры отрабатываются на суше, полигоне Балтийского флота и над Баренцевым морем.

Планы по использованию «Орешника» и ядерного оружия отрабатывают в Белоруссии. Сегодня стартовал финальный этап совместных российско-белорусских учений «Запад — 2025».

По легенде, на территорию Союзного государства вторглись силы условного противника. На полигоне Балтийского флота под Калининградом морпехи десантировались на побережье и нанесли артиллерийский удар по выявленным позициям. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Баренцева моря в рамках проверки боеготовности флота.

Вдобавок военные отрабатывают оборонительный бой, отражение воздушных ударов, борьбу с диверсантами и авиационную поддержку войск. Так, в рамках маневров, российские мотострелки успешно переправились через реку Березина на БМП-3. Воздушное прикрытие на переправе им обеспечивали белорусские летчики на ударных вертолетах Ми-35.

