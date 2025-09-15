Россиянка Анастасия Белик забрала титул «Миссис Европа-2025»
Фото: Instagram*/anabelllvl
Мама восьмилетнего ребенка из Владивостока заняла первое место в международном конкурсе.
Анастасия Белик, 31-летняя россиянка из Владивостока, стала обладательницей титула «Миссис Европа-2025».
Этот международный конкурс красоты прошел в Софии, Болгария, с 10 по 14 сентября и собрал участниц из разных стран, включая представителей ЕС, Турции и Украины.
Анастасия, выступавшая с лентой «Дальний Восток» из-за политических обстоятельств, сумела покорить жюри и зрителей. Она стала первой представительницей Дальнего Востока, которая выиграла конкурс такого уровня.
«Несмотря на то что я была одна, без поддержки, я чувствовала гордость за свою страну. Это дало мне силы для победы», — поделилась она после финала.
Визажист по профессии и мама восьмилетнего сына, Анастасия активно занимается благотворительностью. Ее путь к успеху был не таким уж легким — до этого она уже завоевала титулы на местных конкурсах, включая «Миссис Владивосток».
Анастасия выразила благодарность организаторам и конкуренткам, пообещав делиться своим опытом с другими россиянками, желающими участвовать в международных конкурсах.
«Это доказательство того, что материнство открывает новые горизонты», — отметила она, явно гордясь своим достижением.
