Россиянка Анастасия Белик забрала титул «Миссис Европа-2025»

Мама восьмилетнего ребенка из Владивостока заняла первое место в международном конкурсе.

Анастасия Белик, 31-летняя россиянка из Владивостока, стала обладательницей титула «Миссис Европа-2025».

Этот международный конкурс красоты прошел в Софии, Болгария, с 10 по 14 сентября и собрал участниц из разных стран, включая представителей ЕС, Турции и Украины.

Анастасия, выступавшая с лентой «Дальний Восток» из-за политических обстоятельств, сумела покорить жюри и зрителей. Она стала первой представительницей Дальнего Востока, которая выиграла конкурс такого уровня.

«Несмотря на то что я была одна, без поддержки, я чувствовала гордость за свою страну. Это дало мне силы для победы», — поделилась она после финала.

Визажист по профессии и мама восьмилетнего сына, Анастасия активно занимается благотворительностью. Ее путь к успеху был не таким уж легким — до этого она уже завоевала титулы на местных конкурсах, включая «Миссис Владивосток».

Анастасия выразила благодарность организаторам и конкуренткам, пообещав делиться своим опытом с другими россиянками, желающими участвовать в международных конкурсах.

«Это доказательство того, что материнство открывает новые горизонты», — отметила она, явно гордясь своим достижением.

