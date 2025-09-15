Из-за хлопка газа в Иркутской области возбуждено уголовное дело

Фото, видео: СУ СК России по Иркутской области; 5-tv.ru

Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме города Ангарска.

Из-за хлопка газа в городе Ангарске Иркутской области было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила Светлана Павликова — старший помощник руководителя СУ СК по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации в Иркутской области.

Утром 15 сентября в городе Ангарске в 12 микрорайоне на втором этаже многоквартирного дома произошел хлопок газа. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«В результате случившегося 40-летний мужчина и его 12-летняя дочь получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Также повреждены окна и стены дома. В ходе разбора завалов обнаружено тело погибшего 56-летнего мужчины», — уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что около 80 человек эвакуированы после хлопка газа в Ангарске. Из-за произошедшего сильно пострадал фасад здания, но конструкции дома выдержали, и угрозы обрушения нет.

