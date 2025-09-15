На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эпицентр находился в акватории Тихого океана.

Рядом с Камчаткой, в акватории Тихого океана, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Об этом проинформировала пресс-служба регионального Главного управления (ГУ) МЧС России.

Согласно данным ученых, подземный толчок произошел в понедельник, 15 сентября. Эпицентр сейсмособытия находился, как уточнили специалисты, в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского. Сообщается, что в некоторых районах города жители ощущали небольшие колебания.

Пару дней назад, 13 сентября, в акватории Тихого океана также произошло землетрясение магнитудой 7,0. Тогда очаг залегал на глубине 47 километров. После сильного толчка на полуострове объявили угрозу цунами. Все службы региона были переведены в режим повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане. Это случилось в ночь на 1 сентября. Мощный подземный толчок был зафиксирован в городе Джелалабад, который граничит с Пакистаном. В результате этого погибло более двух тысяч человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.