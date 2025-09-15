Возрождение пивоваренных традиций: как прошел первый фестиваль «Балтика Фест»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

У наших производителей хмельного есть планы, которые позволят вывести отрасль на новый уровень.

Как будет развиваться пивоваренная отрасль страны, которая уже в лидерах мировых рейтингов, решали на полях масштабного гастрофестиваля «Балтика фест». Он собрал более шести тысяч гостей. Они могли попробовать кухни разных регионов страны, потанцевать под известные хиты и даже заняться пивной йогой.

Все покажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

«Балтика Фест» впечатляет масштабами, заряжает эмоциями и поражает обилием вкусов. Бурлят в кастрюлях карельские раки, обжариваются черноморские креветки, шипит казан на 300 порций поволжского плова.

«Попробовали Кавказ. Говядина — обалденная, всем рекомендую», — отмечает посетитель фестиваля.

«С креветкой, оленем и говядиной. Поели мидии. И мидии, и российские креветки — самые лучшие!» — сказали еще одни гости.

Накормить 6000 человек — та еще задача. И не только накормить, развлекать на протяжении всего дня. С этим полный порядок: гремит музыка, проходят розыгрыши, работают фотозоны. А рядом начинают занятия «пивной йогой» — это когда и вкусно, и с пользой.

Пока гости веселятся, на площадке проходит встреча, которая определит вектор движения пивоварения в стране. В Совет по развитию пивобезалкогольной отрасли, который появился в этом году, вошли и крупные игроки, и совсем маленькие, локальные крафтовые пивоварни. Основатель компании «Балтика» Таймураз Боллоев возглавил новый Совет.

«Разобщенность внутри отрасли настолько велика, что не единый центр принимает решение, а более десятка объединений, союзов, которые как-то пытаются регулировать ситуацию. Когда отдельно мы повстречались с представителями всех направлений, пришли к выводу, что необходимо создать Совет», — заявил председатель Совета по развитию пивобезалкогольной отрасли, основатель компании «Балтика» Таймураз Боллоев.

Флагману отечественного пивоварения в этом году 35 лет. Процветавшая в 90-х компания, в нулевых оказалась в иностранных руках. Наконец, в 2024 году снова став полностью российской, «Балтика» взяла курс на возрождение своих лучших традиций.

«Она стала крупной компанией, крупным налогоплательщиком нашей страны. Восемь регионов (заводы компании „Балтика“ — Прим. ред.), десятки стран, куда поставляется соответствующая продукция», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Потребитель голосует рублем за наши напитки — это видно и по фестивалю, тем более представлены все сорта для любых гастрономических сочетаний. И гости приехали из самых разных городов.

«Это наша продукция, это качество очень хорошее, наша вода, наш ячмень. Ну а самое главное, что мы видим, что такие фестивали, они же еще и продвигают туризм. С каждым годом Ленинградская область все больше и больше становится интересней для туристов», — указал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На заседании Совета приводят впечатляющие цифры. Российский рынок пива за прошлый год выдал небывалый скачок.

«В 2024-м рынок рекордно вырос, то есть он показал рост на 10,3%. Это беспрецедентная цифра. В этом году рост замедлился. За первые 7 месяцев этого года мы видим рост только 1,8%», — заявил генеральный директор АО АБН БИОФЭФЕС «Напитки вместе» Николай Тюрников.

Но исправляют ситуацию пивовары быстро. Новые линейки напитков, новые гектары хмеля и ячменя. Отказываются от иностранного сырья. Стимулируют честную конкуренцию для наших игроков, повышая пошлины для продукции из недружественных стран.

«Дефицит алюминиевой банки — это та проблема, которая тормозила много лет развитие российских пивоваров и производителей напитков. На сегодняшний момент эта проблема будет решена полностью», — отметил председатель совета директоров АО «Арнест» Алексей Сагал.

С каждым днем российскому пенному напитку возвращают его самобытность. В том числе такими фестивалями. «Балтика Фест» — это гастрономический вояж через всю Россию. Многие уже сравнивают его с «Октоберфестом».

«Ничуть не хуже. Наоборот, лучше. А праздник — он всегда для души», — говорят гости.

«Была на подобном фестивале в Финляндии. Здесь лучше», — заявила Елена Клюева.

Это праздник для всей семьи. Гости только и успевают ходить от столиков к сцене, чтобы подпевать любимым артистам: Мари Краймбрери, «Чайф», «Дискотека Авария» — так совпало, что эта группа появилась в тот же год, что и компания «Балтика».

«Я вообще очень рад, что наши гастрономические вкусы изменились. Это наш фестиваль, он по факту лучше», — считает музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

В каждом глотке, в каждом тосте, в каждом звоне бокалов с нашими напитками. И у экспертного Совета большие планы создавать сильный российский бренд, чтобы радовать не только нашего потребителя, но и основательно закрепиться на внешнем рынке, показывая, как можно отдыхать со всемирно известным напитком с русской душой.