Русскую кухню могут признать нематериальным наследием России

Минпромторг предлагает увеличить количество мест, где можно ее попробовать.

У термина " Русская кухня " теперь есть четкое определение! Как уточнили в Минпромторге — это совокупность названий блюд, кулинарных техник, рецептур и вкусовых характеристик, которые устойчиво ассоциируются в сознании с Россией!

«В России проживают более 190 народов, которые исторически объединяет русская кухня, в том числе советский период русской кухни. Практически в каждой российской семье готовят на завтрак сырники и каши, на обед — борщ и уху, на новогодний стол — оливье, селедку под шубой и студень, на Масленицу вся Россия жарит блины, по осени квасят капусту и солят огурцы на зиму», — рассказали в Минопромторге.

А ещё русскую кухню хотят признать нематериальным наследием страны. Минпромторг предлагает увеличить количество мест, где можно ее попробовать. В ведомстве считают, что блинам, пирогам и борщу нужен позитивный образ для привлечения молодёжи, а медовухе — и вовсе необходимо изменить её «уничижительное», по мнению авторов инициативы, название на более историческое! Например, «мёд питный» или «мёд ставленый».