Скандальным псевдокинологам из Подмосковья не избрали меру пресечения

Владельцы гостиницы для собак в Чехове были задержаны после появления в сети видео с издевательствами над животными.

В подмосковном Чехове следователи проверяют скандально известную гостиницу для собак. История прогремела на всю страну после того, как в соцсетях появились кадры, на которых владелица отеля истязает своих подопечных и бьет током. И все это за огромные деньги, которые ей платили хозяева питомцев, среди которых было немало звезд.

Владельцев животных, а также многочисленных зоозащитников, мягко говоря, удивило решение местного суда. Все объяснит корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Здесь псевдокинолог Карина Волкова, по паспорту Гитиномагомедова, вместе с подругой Марией Галкиной держала в клетках десятки породистых животных. Она издевалась над подопечными и била их током.

Неделю назад в сеть утекли видеоролики, на которых живодерка жестоко обращается с вверенными ей питомцами. Кадры дошли и до хозяев четвероногих, которые в свою очередь отправились к кинологам за ответами. Среди тех, кто отдал своего питомца на воспитание, были и популярные блогеры, заплатившие немалую сумму за услуги приюта.

«По документам, которые подписывают волонтеры, которые работают здесь, они обязаны не разглашать это место, потому что хозяева, которые отдают на передержку — мы, другие ребята, которые приехали, не в курсе того, что собаки содержатся в этих клетках», — заявил пострадавший Эльдар Джарахов.

«Передержка составляла от трех месяцев. Это называлось „воспитанием под ключ“ вроде бы», — отметила пострадавшая Дарья Кустовская.

Практически сразу после общественного резонанса владелиц бизнеса задержали. 9 сентября чеховский суд должен был избрать им меру пресечения, однако в положенный день на оглашение отчего-то фигурантов дела не привезли, а решение суда огласила пресс-секретарь в коридоре.

«Галкиной и Гитиномагомедовой мера пресечения в виде домашнего ареста оставлена без рассмотрения», — заявила пресс-секретарь.

Владелиц гостиницы также подозревали в мошенничестве, однако причастность к этому в надзорных органах не увидели. Пострадавшие не раз говорили, что оплату в «Dog Town» предпочитали получать наличными или на карту третьих лиц. Тем не менее прокуратура переквалифицировала дело: теперь живодерок ведут по статье о жестоком обращении с животными.

Журналисты решили проверить, работает ли сейчас зоогостиница и живут ли там собаки. Немного позже к дому подъехал мужчина, который представился адвокатом фигурантов дела и уверял, что это первая встреча с клиентами.

«Собак же не слышите, лая не слышно. Ничего не слышно», — прокомментировал адвокат.

Однако, как только гость вошел в дом, собачий лай прервал тишину.

«Даже если „Dog Town“ якобы перестал оказывать услуги передержки, мы слышали множественный лай собак внутри дома. Возможно, кто-то из хозяев еще не успел забрать своего питомца, и не факт, что с ним там сейчас хорошо обращаются», — отметил корреспондент.

Позже стало понятно, что адвокат приехал не для простой беседы с подзащитными. В дом наведались и сотрудники полиции, которые преступили к следственным действиям.

