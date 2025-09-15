Вечно горячая точка: Ближнему Востоку может грозить глобальный конфликт

Фото, видео: Reuters/Amir Cohen; 5-tv.ru

Израиль замахнулся на противостояние с одной из стран НАТО.

Планы Нетаньяху могут сорвать все предыдущие договоренности по освобождению израильских заложников. Тысячи несогласных с воинственной политикой премьер-министра этой ночью вышли на улицы Тель-Авива.

Призывать руководство Израиля к миру приехал и госсекретарь США Марко Рубио. Ведь Нетаньяху замахнулся на военное противостояние с одной из стран НАТО. Все риски большого конфликта на Ближнем Востоке оценила корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Утром это было здание исламского университета в Газе. Сейчас — неверояттных размеров облако пыли. В ста километрах от анклава, возле Стены Плача, молитва на высшем уровне. Американский госсекретарь Марко Рубио и израильский премьер Нетаньяху оставили традиционные записки и ушли на переговоры. Рубио предстоит оценить, насколько серьезны планы главы израильского кабинета нанести новый удар по Катару.

А намерения такие есть. Премьер-министр уже заявил, якобы выжившие лидеры ХАМАС продолжают скрываться в Дохе. Это группа палестинского движения, которая при посредничестве Катара должна была вообще-то договориться о мире с Израилем. Но Нетаньяху предпочел устроить политическое землетрясение в регионе.

Сами израильтяне, особенно семьи заложников, в очередной раз в шоке от амбиций своего премьера. Внезапный удар по Катару, стране-переговорщику, ставьте «равно» срыв сделки по освобождению израильтян. Ночью Тель-Авив сотрясало от лозунгов, многотысячная толпа призвала правительство вспомнить о здравом смысле и умерить милитаристский пыл.

Параллельно с угрозами Катару и операцией в Газе Нетаньяху всерьез планирует взяться за Западный берег реки Иордан. Нетаньяху торжественно и под бурные овации объявил о грандиозном строительстве в районе так называемого Большого Иерусалима, что вообще-то нарушает территориальную целостность палестинской автономии.

«Сегодня очень важный день. В течение пяти лет здесь будут жить 70 тысяч человек. Это колоссальные перемены. Есть и другое обещание, которое мы сдержим. Мы говорили, что Палестинского государства больше не будет, и его действительно не будет. Эта земля принадлежит нам. Мы позаботимся и о нашем наследии, и о нашей земле, и о нашей безопасности», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Но о какой безопасности в Восточном Средиземноморье идет речь, если даже главная израильская газета Haaretz бьет во все колокола. Администрация премьера, похоже, замахнулась на конфликт со страной НАТО. Холодная война между Израилем и Турцией на глазах становится все горячее. Журналисты опасаются: боевые действия с большой долей вероятности могут начаться в акватории Средиземного моря. Египет, Греция, монархии Персидского залива — всем придется выбирать сторону.

«Может начаться новая „Война Судного дня“, спустя 50 лет после той, которая была. США могут просто не выдержать такой эскалации. Но теоретически такой сценарий возможен», — отметил эксперт по Ближнему Востоку Мухаммед Мазхар Шахин.

А вот и кадры, подтверждающие возможную подготовку к противостоянию. Ночью Израиль начал перемещать свои системы ПВО из Лимасола на Кипре во внутренние районы страны — речь о знаменитом зенитно-ракетном комплексе «Барак MX». Система одновременно поражает истребители, вертолеты, БПЛА, крылатые ракеты и ракеты класса «земля-земля».

Турецкое командование с тревогой признало: то, что Израиль затеял на Кипре, обеспечит ему значительные возможности для сбора разведывательной информации в Восточном Средиземноморье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.