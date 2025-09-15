Вторжение пришельцев? Жители Китая засняли ликвидацию НЛО

В Китае жители сообщили о ликвидации НЛО в небе над провинцией Шаньдун

Представители Бюро по чрезвычайным ситуациям Вэйфана не получали никакой информации об инциденте.

Китайский портал 8 World сообщил о ликвидации неопознанного летающего объекта (НЛО) в небе над провинцией Шаньдун Китайской Народной Республики (КНР).

«Жители многих мест в провинции Шаньдун, Китай, видели и засняли на видео предполагаемые сбитые НЛО», — отмечается в публикации.

Подчеркивается, что неопознанный объект, движущийся по параболической траектории, был замечен 12 сентября. Отмечается, что у него была высокая скорость. Позднее к нему начали приближаться другие светящиеся объекты. Они, по сообщениям очевидцев, спровоцировали взрыв, соприкоснувшись с НЛО. Сообщается о сильных вспышках и громком звуке, похожем на гром, которые сопровождали взрыв.

Уточняется, что местные жители обратились за информацией Бюро по чрезвычайным ситуациям Вэйфана. Однако там сообщили, что они не получали никаких сведений об инциденте.

Ранее стало известно о том, что самолет не смог сесть в аэропорту Вильнюса из-за появления НЛО. Борт был перенаправлен в Ригу. Власти Литвы намерены провести расследование. Однако аэропорт Вильнюса уже сталкивался с временным закрытием из-за сообщений о НЛО, но тогда эксперты объяснили инцидент метеорологическими явлениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США запустили веб-сайт с рассекреченной информацией о НЛО.

