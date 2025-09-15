«Хочу, чтобы они были осторожны»: Трамп прокомментировал удары Израиля по Катару

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Глава Белого дома заявил, что Катар всегда был верным союзником США.

Израиль должен проявлять предельную осторожность в действиях, касающихся Катара. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, глава Белого дома обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Он заявил, что хочет от Тель-Авива, чтобы «они были очень и очень осторожны». Кроме того, президент уточнил, что Израилю следует бороться с ХАМАС. В то время как Катар всегда был союзником США.

«Им нужно что-то сделать с ХАМАС, но Катар всегда был верным союзником Соединенных Штатов», — отметил глава Белого дома.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала столицу Катара 9 сентября. Целью операции, которая получила название «Огненная вершина», стала ликвидация высокопоставленных чиновников ХАМАС, которые прибыли в Доху для переговоров по прекращению огня в секторе Газа. О нанесении ударов Тель-Авив, как утверждается, проинформировал и Вашингтон, и Доху.

Мировое сообщество решительно осудило действия Израиля. Сообщалось о том, что Дональд Трамп был возмущен ударами по Дохе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия решительно осуждает израильские удары по столице Катара.

