Лула да Силва раскритиковал тарифы Трампа в открытом письме
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Президент Бразилии отметил отсутствие экономического смысла в высоких торговых пошлинах и подтвердил готовность к переговорам с США.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опубликовал открытое эссе, адресованное американскому лидеру Дональду Трампу, с целью инициировать с ним откровенный диалог. Текст обращения появился в издании The New York Times (NYT).
«Я решил написать это эссе, чтобы начать открытый и откровенный диалог с президентом Соединенных Штатов <…> я внимательно изучил аргументы, которые были выдвинуты администрацией Трампа о введении 50% тарифа на бразильскую продукцию», — говорится в письме.
Да Силва охарактеризовал высокие пошлины как «ошибочный и нелогичный поступок» Трампа. Президент подчеркнул, что экономических оснований для таких торговых тарифов нет, а их введение обусловлено исключительно политическими мотивами.
Он подтвердил, что Бразилия по-прежнему полностью открыта к переговорам с Соединенными Штатами, однако подчеркнул, что интересы страны и ее суверенитет не подлежат обсуждению.
