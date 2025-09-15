«Я не хочу»: Трамп высказался об эффективности санкций ЕС против России

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент отметил, что Европу и США объединяют дружеские отношения.

Санкции Евросоюза (ЕС), направленные против России, неэффективны, пока государства, входящие в объединение, продолжают импорт российской нефти. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, покидая Бедминстер в штате Нью-Джерси.

«Европа покупает нефть у России. Я не хочу, чтобы они ее покупали. <…> Я готов вводить санкции, но им (странам ЕС — Прим. Ред.) придется ужесточить свои санкции», — отметил глава Белого дома.

В то же время, по словам Трампа, США и Европу объединяют дружеские отношения.

Ранее в США озвучили мнение, согласно которому американский лидер может специально откладывать введение санкций против РФ. Дональд Трамп 13 сентября призвал страны НАТО прекратить импорт российской нефти. Он добавил, что только при этом условии Соединенные Штаты будут готовы ввести серьезные санкции против Москвы. Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал данные действия Трампа «поиском выхода», но не решения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.