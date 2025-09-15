Риск остеонекроза: почему у переболевших COVID-19 могут разрушаться суставы

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исследование показало, что осложнение развивается у пациентов независимо от пола, возраста и тяжести перенесенного вируса.

Опасное осложнение — постковидный остеонекроз — способен развиться у любого человека, перенесшего коронавирус, заявили специалисты Сеченовского университета. Российские ученые первыми сумели объяснить механизмы разрушения костной ткани при этой патологии, которая возникает после COVID-19 и сопровождается болевым синдромом, ограничением подвижности и необходимостью эндопротезирования. Исследование показало, что ключевую роль в прогрессировании заболевания играют тучные клетки, участвующие в воспалительных и аллергических процессах. Подробности об открытии — в материале «Известий».

Как COVID-19 разрушает костную ткань

Сотрудники Сеченовского университета при участии коллег из других научных центров описали характерные патологические изменения при остеонекрозе головки бедра (ОНГБ), связанном с коронавирусной инфекцией. Работа, опубликованная в журнале Pathophysiology, показала, что заболевание связано с активным накоплением тучных клеток в зонах фиброза и тромбоза сосудов.

Фото: 5-tv.ru

По словам медиков, нарушение кровоснабжения вызывает гибель костной ткани, сильную боль и утрату подвижности. До пандемии основными причинами считались травмы, злоупотребление алкоголем и длительное применение стероидов. Однако с 2020 года число случаев резко увеличилось даже у пациентов с легкой формой COVID-19, которые не получали высоких доз гормонов. Это заставило исследователей искать прямое влияние вируса на формирование болезни. Для ответа ученые проанализировали костные образцы 88 человек, перенесших эндопротезирование: 41 пациент имел постковидный ОНГБ, 47 — остеонекроз другой природы.

Главное отличие заключалось в том, что содержание тучных клеток оказалось выше в 9,1 раза. У переболевших COVID-19 пациентов объем фиброзной ткани был больше в 5,6 раза, а тромбоз встречался в 2,6 раза чаще. Также фиксировалась выраженная гранулематозная реакция с гигантскими клетками, что способствует разрушению костей. Ученые подчеркивают, что риск развития постковидного остеонекроза существует у всех, перенесших инфекцию.

«Потенциальная группа риска значительна и включает переболевших COVID-19 независимо от тяжести заболевания, пола и возраста. В наше исследование вошли пациенты от 22 до 70 лет, перенесшие как легкую, так и тяжелую форму. Перспективным подходом к выявлению риска может стать клинико-лабораторная диагностика содержания и активности тучных клеток в суставных тканях переболевших COVID-19 пациентов», — рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины Наталья Сережникова.

Фото: 5-tv.ru

По словам исследователей, активированные вирусом тучные клетки через рецепторы ACE2 и HRH1 выбрасывают вещества, провоцирующие воспаление, тромбоз и фиброз. В результате нарушается микроциркуляция и происходит гибель костной ткани. Большинство пациентов не имели других факторов риска, что подтверждает участие SARS-CoV-2 в развитии патологии. Известно, что препараты, регулирующие работу тучных клеток, существуют, но их эффективность именно при постковидном остеонекрозе пока не доказана.

«Тучные клетки участвуют во многих процессах организма, включая аллергические реакции, и на них направлены многие противоаллергические препараты — они стабилизируют мембраны и предотвращают дегрануляцию. Однако на сегодня нет данных, подтверждающих их эффективность при постковидном остеонекрозе. Ранее тучные клетки просто не рассматривались в контексте этого заболевания», — объяснила Наталья Сережникова.

Следующие шаги ученых будут связаны с изучением того, как тучные клетки участвуют в формировании осложнений в разных органах и тканях. Это позволит глубже понять их роль в постковидном синдроме и использовать результаты в медицинской практике.

Последствия перенесенной инфекции

Авторы впервые продемонстрировали особенности постковидного остеонекроза бедра. В пораженных областях выявлено примерно в девять раз больше тучных клеток, значительно больше фиброзной ткани и чаще микротромбозы, чем при остеонекрозе иной этиологии. Такой комплекс указывает на цепочку «воспаление — микротромбоз — нарушение кровотока — разрушение кости», отметил руководитель центра «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов. При этом большинство пациентов не получали стероидов, что усиливает предположение о прямом влиянии COVID-19.

«Тучные клетки — это „сигнализация“ иммунитета. При COVID-19 активируются и выбрасывают медиаторы (гистамин, триптаза, цитокины), способные усиливать воспаление, фиброз и тромбообразование. Это давно обсуждается в контексте коронавирусной инфекции и Long-COVID, а новая работа добавляет морфологическое подтверждение именно в костной ткани», — сказал эксперт.

Фото: 5-tv.ru

По его словам, это создает основу для разработки биомаркеров активации тучных клеток и тестирования таргетных методов терапии. В начале пандемии SARS-CoV-2 воспринимался в основном как угроза жизни, но позже выяснилось, что он поражает многие органы и ткани. Это делает вирус особенно опасным, рассказал «Известиям» научный сотрудник Института изучения старения Пироговского университета Михаил Болков.

Основной путь проникновения вируса связан с рецептором ACE2, широко представленным в сосудах. Благодаря этому SARS-CoV-2 способен затрагивать различные органы.

«Альтернативный путь — H1 (гистаминовый рецептор 1, для которого разработаны антигистаминные препараты от аллергии). А так как в механизме остеонекроза доказана роль тучных клеток, несущих этот рецептор, интерес к росту патологии после COVID-19 объясним», — отметил Болков.

Фото: 5-tv.ru

Он подчеркнул, что восприимчивость к инфекции индивидуальна и зависит, в том числе, от особенностей строения рецепторов, поэтому требуются дальнейшие исследования. Это еще раз подчеркивает значимость контроля за инфекциями, которые опасны для наиболее уязвимых людей, добавил специалист.