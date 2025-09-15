Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка помещен в одиночную камеру

Фото: 5-tv.ru

Портал TMZ, ссылаясь на пресс-секретаря штата Юта, сообщил, что подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка 22-летний Тайлер Робинсон помещен в одиночную камеру. За ним ведется круглосуточное наблюдение.

«Тайлер находится <…> под специальным наблюдением, пока они (специалисты. — Прим. Ред.) работают над тем, чтобы определить, представляет ли он опасность для себя или других, а профессионалы в области психического здоровья оценивают, склонен ли он к самоубийству», — отмечается в публикации.

Кроме того, по данным издания, Робинсон заявил отцу, что скорее покончит с собой, чем сдастся полиции. Видимо, по этой причине сотрудники посещают камеру подозреваемого каждые 15 минут.

Уточняется, что в здании, в котором находится Робинсон, установлено усиленное видеонаблюдение для обеспечения безопасности как заключенных, так и персонала.

Кирк был убит 10 сентября 2025 года во время своего выступления в Университете долины Юты. Пуля попала активисту в шею. По некоторым данным, убийца мог стрелять с крыши соседнего здания.

Известно, что Кирк был популярен в среде американских консерваторов. Сам Дональд Трамп сообщил о смерти активиста, а позже потребовал для убийцы смертной казни. Она, к слову, разрешена в Юте.

По мнению вдовы Кирка, его убили из-за его патриотической позиции, проповедования веры и милосердной любви. Трамп же считает, что инцидент стал результатом политики «демонизации» консерваторов, проводимой левыми радикалами.

