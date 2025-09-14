Навроцкий подписал разрешение на присутствие в Польше дополнительных сил НАТО

Фото: JAKUB KARCZMARCZYK/EPA/ТАСС

Отмечается, что постановление президента является секретным.

На территории Польши будут размещены дополнительные войска стран НАТО. Соответствующее постановление подписал президент республики Кароль Навроцкий. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности Польши.

«Кароль Навроцкий подписал решение о предоставлении согласия на пребывание на территории Республики Польша иностранных войск государств — участников Организации Североатлантического договора», — уточняется в заявлении.

Дополнительные войска рассматриваются как подкрепление польской стороне в рамках операции «Восточный страж».

Поводом для объявления операции стало проникновение в воздушное пространство Польши якобы российских беспилотников утром 10 сентября. Отмечается, что альянс задействует войска Дании, Франции, Германии, Великобритании и других стран.

В то же время с 12 по 16 сентября на территории России и Белоруссии проходят учения «Запад-2025», направленные на отработку действий по обеспечению военной безопасности. Ранее сообщалось о том, что часть маневров была перенесена вглубь территории Белоруссии с целью снижения напряженности у западных границ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в связи с началом российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025» Польша закрыла границу с восточным соседом.

