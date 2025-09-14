Зампред ЦИК Булаев: более 16 миллионов граждан пришли на избирательные участки

В России было открыто около 50 тысяч пунктов голосования.

Более 16 миллионов граждан пришли на избирательные участки, чтобы принять участие в голосовании на выборах. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

«Видел промежуточную цифру — более 16 миллионов избирателей пришли на избирательные участки и голосовали», — сказал Булаев.

Он также отметил, что по всей России функционировали около 50 тысяч избирательных участков, на которых работали не менее восьми членов комиссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в России подсчитывали голоса по результатам выборов. Мария Костюк, занимающая должность врио губернатора Еврейской автономной области, лидирует на выборах главы ЕАО, набрав 82,02% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ в результате обработки 99,4% протоколов.

Также, по данным избирательной комиссии, действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лидирует на выборах главы региона с результатом 82,7% голосов при обработке 0,67% протоколов.

